Силы обороны отбили более 20 атак противника на четырех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В течение суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 20 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за эти сутки было отражено более 20 атак противника», - говорится в сообщении.
Сообщается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.
«В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку Богдановки и Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области», - отмечается в сообщении.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.
«Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа», - информирует Генштаб.
Дополнение
Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что Силы обороны Украины истощили вагнеровцев в Бахмуте. Враг вынужден привлекать к боям за город спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.