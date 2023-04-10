Сили оборони відбили понад 20 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 20 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - цієї доби було відбито понад 20 атак противника», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають.
«Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області», - зазначається в повідомленні.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.
«Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда», - інформує Генштаб.
Доповнення
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони України виснажили вагнерівців у Бахмуті. Ворог змушений залучати до боїв за місто спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.