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Силы обороны поразили 5 пунктов управления и 8 районов дислокации оккупантов

Силы обороны поразили 5 пунктов управления и 8 районов дислокации оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления и 8 районов сосредоточения личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника», - говорится в сообщении.

Дополнение

Бойцы Национальной гвардии 5 декабря сбили российскую ракету с пулеметов и автоматов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 93 080 человек, 2937 танков и сотен единиц военной техники.

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