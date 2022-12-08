Силы обороны поразили 5 пунктов управления и 8 районов дислокации оккупантов

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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника», - говорится в сообщении.

Дополнение

Бойцы Национальной гвардии 5 декабря сбили российскую ракету с пулеметов и автоматов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 93 080 человек, 2937 танков и сотен единиц военной техники.