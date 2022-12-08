Сили оборони уразили 5 пунктів управління та 8 районів дислокації окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу, зокрема, уразили 5 пунктів управління та 8 районів зосередження особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Бійці Національної гвардії 5 грудня збили російську ракету з кулеметів й автоматів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 080 осіб, 2937 танків та сотень одиниць військової техніки.