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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Сили оборони уразили 5 пунктів управління та 8 районів дислокації окупантів

Сили оборони уразили 5 пунктів управління та 8 районів дислокації окупантів

Київ • УНН

 • 577547 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу, зокрема, уразили 5 пунктів управління та 8 районів зосередження особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Бійці Національної гвардії 5 грудня збили російську ракету з кулеметів й автоматів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 080 осіб, 2937 танків та сотень одиниць військової техніки.

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