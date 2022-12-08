Сили оборони уразили 5 пунктів управління та 8 районів дислокації окупантів

Цитата

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Бійці Національної гвардії 5 грудня збили російську ракету з кулеметів й автоматів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 080 осіб, 2937 танків та сотень одиниць військової техніки.