Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 93 тисячі

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 08.12.2022 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2937 (+2),



бойових броньованих машин ‒ 5911 (+2),



артилерійських систем – 1925 (+2),



РСЗВ – 395 (+0),



засобів ППО ‒ 211 (+0),



літаків – 281 (+0),



гелікоптерів – 264 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),



крилатих ракет ‒ 592 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2),



спеціальної техніки ‒ 164 (+1).



Доповнення

Генеральний штаб ЗС України у ранковому зведенні за добу повідомив, що українські військочі відбили наступ російської армії в районі 15 населених пунктів в трьох областях України.