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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26033 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 93 тисячі

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 93 тисячі

Київ • УНН

 • 741395 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 080 осіб, 2937 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 08.12.2022 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2937 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 5911 (+2),
  • артилерійських систем – 1925 (+2),
  • РСЗВ – 395 (+0),
  • засобів ППО ‒ 211 (+0),
  • літаків – 281 (+0),
  • гелікоптерів – 264 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 592 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2),
  • спеціальної техніки ‒ 164 (+1).

Доповнення

Генеральний штаб ЗС України у ранковому зведенні за добу повідомив, що українські військочі відбили наступ російської армії в районі 15 населених пунктів в трьох областях України.

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