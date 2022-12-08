Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 93 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 080 осіб, 2937 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 08.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 93 080 (+340) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2937 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 5911 (+2),
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- артилерійських систем – 1925 (+2),
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- РСЗВ – 395 (+0),
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- засобів ППО ‒ 211 (+0),
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- літаків – 281 (+0),
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- гелікоптерів – 264 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
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- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2),
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- спеціальної техніки ‒ 164 (+1).
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Доповнення
Генеральний штаб ЗС України у ранковому зведенні за добу повідомив, що українські військочі відбили наступ російської армії в районі 15 населених пунктів в трьох областях України.