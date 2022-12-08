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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 93 тысячи

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 93 тысячи

Киев • УНН

 • 741395 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 93 080 человек, 2937 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 08.12.2022 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 93 080 (+340) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2937 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 5911 (+2),
  • артиллерийских систем – 1925 (+2),
  • РСЗО – 395 (+0),
  • средств ПВО ‒ 211 (+0),
  • самолетов – 281 (+0),
  • вертолетов – 264 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 592 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4528 (+2),
  • специальной техники – 164 (+1).

Дополнение

Генеральный штаб ВС Украины в утренней сводке за сутки сообщил, что украинские военные отразили наступление российской армии в районе 15 населенных пунктов в трех областях Украины.

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