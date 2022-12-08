Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 93 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 93 080 человек, 2937 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 08.12.2022 ориентировочно составляли:
-
- личного состава – около 93 080 (+340) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 2937 (+2),
-
- боевых бронированных машин ‒ 5911 (+2),
-
- артиллерийских систем – 1925 (+2),
-
- РСЗО – 395 (+0),
-
- средств ПВО ‒ 211 (+0),
-
- самолетов – 281 (+0),
-
- вертолетов – 264 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2),
-
- крылатых ракет ‒ 592 (+0),
-
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 4528 (+2),
-
- специальной техники – 164 (+1).
-
Дополнение
Генеральный штаб ВС Украины в утренней сводке за сутки сообщил, что украинские военные отразили наступление российской армии в районе 15 населенных пунктов в трех областях Украины.