Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 93 тысячи

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 08.12.2022 ориентировочно составляли:



личного состава – около 93 080 (+340) человек ликвидировано,



танков ‒ 2937 (+2),



боевых бронированных машин ‒ 5911 (+2),



артиллерийских систем – 1925 (+2),



РСЗО – 395 (+0),



средств ПВО ‒ 211 (+0),



самолетов – 281 (+0),



вертолетов – 264 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2),



крылатых ракет ‒ 592 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4528 (+2),



специальной техники – 164 (+1).



Дополнение

Генеральный штаб ВС Украины в утренней сводке за сутки сообщил, что украинские военные отразили наступление российской армии в районе 15 населенных пунктов в трех областях Украины.