Силы обороны сбили 15 «шахедов» и одну ракету Х-59
Киев • УНН
Украинские военные отбили ночную атаку, уничтожив 15 из 23 беспилотников «Шахед» и одну из четырех ракет Х-59. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Украинские военные в ночь на 8 сентября сбили 15 «шахедов» из 23 и одну ракету Х-59 из четырех. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
В ночь на 8 сентября 2024 года оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской обл. и 23 ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск - рф, Чауда - Крым)
Сообщается, что воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
«В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БпЛА типа «Shahed». Кроме того, два вражеских беспилотника локально потеряны (вероятно упали под воздействием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины», - отмечается в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.