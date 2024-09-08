Силы обороны сбили 15 «шахедов» и одну ракету Х-59

Украинские военные в ночь на 8 сентября сбили 15 «шахедов» из 23 и одну ракету Х-59 из четырех. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

В ночь на 8 сентября 2024 года оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской обл. и 23 ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск - рф, Чауда - Крым) - говорится в сообщении.

Сообщается, что воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БпЛА типа «Shahed». Кроме того, два вражеских беспилотника локально потеряны (вероятно упали под воздействием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины», - отмечается в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.