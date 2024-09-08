Сили оборони збили 15 "шахедів" та одну ракету Х-59
Київ • УНН
Українські військові відбили нічну атаку, знищивши 15 з 23 безпілотників "Шахед" та одну з чотирьох ракет Х-59. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Українські військові у ніч на 8 вересня збили 15 "шахедів" з 23 та одну ракету Х-59 з чотирьох. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської обл. – рф. та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ – рф, Чауда – Крим)
Повідомляється, що повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу "Shahed". Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України", - зазначається в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.