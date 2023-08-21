Силы обороны продвигаются вперед, ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины - The Economist

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Специалист по наземным войнам Международного института стратегических исследований британского аналитического центра Бен Барри в интервью The Economist заявил, что Украина в настоящее время выбрала результативную стратегию контрнаступления. По его словам, Силы обороны сочетают “тактики борьбы в тылу и на поле боя”.

Он отметил, что Украина использует свое растущее преимущество в высокоточных артиллерийских снарядах для уничтожения российских позиций. Боеприпасы большей дальности, такие как “Гиганты” и ракеты Storm Shadow, поражают логистические узлы и командные центры россиян. А модернизированные ракеты С-200, были использованы 12 августа для атаки на Керченский мост, который соединяет Крым с россией.

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“В течение последних двух недель мы наблюдаем, как ситуация(на фронте-ред.) постепенно меняется в пользу Украины”, — заявил эксперт по вопросам Украины на Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

Британский военный стратег Лоуренс Фридман соглашается с изменением ситуации на поле боя.

“Они что-то делают и истощают русских”, — заявил он.

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Ланге также указал на частичный успех Украины в районе села Урожайное в Донецкой области, где с помощью кассетных боеприпасов основной российский маршрут отступления был превращен в смертельно опасный узел. Когда российские войска отвечают контратаками, говорит Лоуренс, они часто истощаются.

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Тем временем на двух южных направлениях продолжается медленное продвижение Сил обороны в направлении городов Мелитополь и Бердянск. Большой проблемой является прорыв через одни из самых заминированных районов в истории войны. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на некоторых участках фронта на квадратный метр приходится пять мин.

Это главная причина, по словам Ланге, почему Украина была вынуждена сконцентрироваться на узком фронте: у нее нет саперов или машин для разминирования, чтобы атаковать несколько точек вдоль линии фронта.

Масштабы минирования в Украине, по словам Барри, напоминают битву за Эль-Аламейн 80 лет назад, когда немецкий генерал Эрвин Роммель установил миллион мин. Британцам понадобилось десять дней, чтобы прорваться, даже с огромным преимуществом в артиллерии, контролем над небом и большим количеством танков для разминирования — ни одного из которых Украина не имеет.

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Украинские удары с большого расстояния все еще могут проложить путь к серьезному прорыву, отмечает The Economist.

Германия может вскоре предоставить помощь в виде около 400 крылатых ракет “Таурус”, которые будут угрожать большей части оккупированного Россией Крыма.

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Как отмечает The Economist, похоже, что россия делает ставку на удержание первой линии обороны. Если вторая и третья окажутся хрупкими, как подозревают некоторые эксперты, то наступление может стать решающим.