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Сили оборони просуваються вперед, ситуація на фронті поступово змінюється на користь України - The Economist

Сили оборони просуваються вперед, ситуація на фронті поступово змінюється на користь України - The Economist

Київ • УНН

 • 853988 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна випробувала різні підходи в контрнаступі, який вона розпочала 4 червня, і починає розуміти, що саме працює. Ситуація на полі бою поступово змінюється на користь України, пише The Economist, повідомляє УНН.

Деталі

Фахівець з наземних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень британського аналітичного центру Бен Баррі в інтерв’ю The Economist заявив, що Україна наразі вибрала результативну стратегію контрнаступу. За його словами, Сили оборони поєднують “тактики боротьби в тилу і на полі бою”.

Він зазанчив, що Україна використовує свою зростаючу перевагу в високоточних артилерійських снарядах для знищення російських позицій. Боєприпаси більшої дальності, такі як “Гіганти” і ракети Storm Shadow, вражають логістичні вузли і командні центри росіян. А модернізовані ракети С-200, були використані 12 серпня для атаки на Керченський міст, який з’єднує Крим з росією.

Цитата

“Протягом останніх двох тижнів ми спостерігаємо, як ситуація(на фронті-ред.) поступово змінюється на користь України”, — заявив експерт з питань України на Мюнхенській конференції з безпеки Ніко Ланге.

Британський військовий стратег Лоуренс Фрідман погоджується зі зміною ситуації на полі бою. 

“Вони щось роблять і виснажують росіян”, — заявив він.

Деталі

Ланге також вказав на частковий успіх України в районі села Урожайне в Донецькій області, де за допомогою касетних боєприпасів основний російський маршрут відступу був перетворений на смертельно небезпечний вузол. Коли російські війська відповідають контратаками, каже Лоуренс, вони часто виснажуються.

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Тим часом на двох південних напрямках продовжується повільне просування Сил оборони в напрямку міст Мелітополь і Бердянськ. Великою проблемою є прорив через одні з найбільш замінованих районів в історії війни. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на деяких ділянках фронту на квадратний метр припадає п’ять мін.

Це головна причина, за словами Ланге, чому Україна була змушена сконцентруватися на вузькому фронті: у неї немає саперів або машин для розмінування, щоб атакувати кілька точок уздовж лінії фронту.

Масштаби мінування в Україні, за словами Баррі, нагадують битву за Ель-Аламейн 80 років тому, коли німецький генерал Ервін Роммель встановив мільйон мін. Британцям знадобилося десять днів, щоб прорватися, навіть з величезною перевагою в артилерії, контролем над небом і великою кількістю танків для розмінування — жодного з яких Україна не має.

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Українські удари з великої відстані все ще можуть прокласти шлях до серйозного прориву, зазначає The Economist.

Німеччина може незабаром надати допомогу у вигляді близько 400 крилатих ракет “Таурус”, які загрожуватимуть більшій частині окупованого росією Криму.

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Як зазначає The Economist, схоже, що росія робить ставку на утримання першої лінії оборони. Якщо друга і третя виявляться крихкими, як підозрюють деякі експерти, то наступ може встати вирішальним.

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