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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны отразили более 60 атак на Кураховском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Силы обороны отразили более 60 атак на Кураховском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

 • 7610 просмотра

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На разных направлениях фронта произошло 201 боевое столкновение, больше всего атак было на Кураховском направлении-67.Противник нанес 35 авиаударов и совершил более 5 тысяч обстрелов.

На фронте за прошедшие сутки произошло 201 боевое столкновение.   активнее всего российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск на Кураховском направлении - и Силы обороны отбили 67 вражеских атак. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра вторника, передает УНН.

Детали

По уточненной информации Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 35 авиаударов, задействовал три ракеты и сбросил 53 КАБ. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг одиннадцать раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполовки и Тернов.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

За сутки ВСУ уничтожили 1780 террористов-Генштаб3 дек. 2024, 05:40 • 10130 просмотров

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Часового Яра.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении недалеко от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд.

Силы обороны отбили 67 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка.

В районах Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя на Времовском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар штурмовой авиацией по району населенного пункта Гуляй Поле.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

Неподалеку острова Казацкий на Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника, враг успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 14 авиационных ударов 30 управляемыми бомбами и совершил 381 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Зеленский прокомментировал потери Украины на войне, которые озвучивали западные СМИ2 дек. 2024, 20:49 • 39524 просмотра

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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