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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский прокомментировал потери Украины на войне, которые озвучивали западные СМИ

Зеленский прокомментировал потери Украины на войне, которые озвучивали западные СМИ

Киев  •  УНН

 • 2619 просмотра

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Президент Украины опроверг информацию о 80 тысячах погибших украинских военных, заявив, что реальная цифра значительно меньше. По его словам, с сентября соотношение потерь Украины к России составляет 1:8.

На войне против рф погибло менее 80 тыс. человек. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью  Kyodo News, и добавил, что с сентября потери Украины в Россию 1:8, передает УНН

Детали

Зеленского попросили назвать потери украинских военных  на войне. 

Я не могу поделиться этими цифрами. Кое-кто недавно, мне кажется в американской прессе подал информацию: украинцев погибло 80 тысяч. Я хочу вам сказать, что нет, меньше. Намного меньше

- сказал Зеленский. 

Он также отметил, что Украина  реально не знает сколько украинцев  погибли на оккупированных территориях. 

Это в большинстве гражданское население. Во время оккупации там были гражданские и военные

- отметил Зеленский. 

Зеленский также добавил: "с сентября потери Украины в Россию 1:8".

Дополнение

Британский Economist посчитал, что за время полномасштабного вторжения России по состоянию на сегодня могли погибнуть по меньшей мере 60-100 тыс. украинских военных.  

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский25 февр. 2024, 15:37 • 114437 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
the-economistThe Economist
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина