Зеленский прокомментировал потери Украины на войне, которые озвучивали западные СМИ
Киев • УНН
Президент Украины опроверг информацию о 80 тысячах погибших украинских военных, заявив, что реальная цифра значительно меньше. По его словам, с сентября соотношение потерь Украины к России составляет 1:8.
На войне против рф погибло менее 80 тыс. человек. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, и добавил, что с сентября потери Украины в Россию 1:8, передает УНН.
Детали
Зеленского попросили назвать потери украинских военных на войне.
Я не могу поделиться этими цифрами. Кое-кто недавно, мне кажется в американской прессе подал информацию: украинцев погибло 80 тысяч. Я хочу вам сказать, что нет, меньше. Намного меньше
Он также отметил, что Украина реально не знает сколько украинцев погибли на оккупированных территориях.
Это в большинстве гражданское население. Во время оккупации там были гражданские и военные
Зеленский также добавил: "с сентября потери Украины в Россию 1:8".
Дополнение
Британский Economist посчитал, что за время полномасштабного вторжения России по состоянию на сегодня могли погибнуть по меньшей мере 60-100 тыс. украинских военных.
В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский25 февр. 2024, 15:37 • 114437 просмотров