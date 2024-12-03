За сутки ВСУ уничтожили 1780 террористов-Генштаб

За сутки враг потерял 1780 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 03.12.24:

- Личный состав: 745 700 (+1780).

- Танки: 9486 (+8).

- Бронированные боевые машины: 19419 (+22).

- Артиллерийские системы: 20976 (+23).

- РСЗО: 1253.

- Средства ПВО: 1019.

- Самолеты: 369.

- Вертолеты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19917 (+31).

- Крылатые ракеты: 2855 (+3).

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 30666 (+60).

- Специальная техника: 3627.

Самые активные бои происходят на Кураховском направлении-Генштаб о ситуации на фронте