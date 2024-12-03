За сутки ВСУ уничтожили 1780 террористов-Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1780 военных, 8 танков и 22 бронированные машины. Общие потери врага с начала войны достигли 745 700 личного состава.
За сутки враг потерял 1780 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 03.12.24:
- Личный состав: 745 700 (+1780).
- Танки: 9486 (+8).
- Бронированные боевые машины: 19419 (+22).
- Артиллерийские системы: 20976 (+23).
- РСЗО: 1253.
- Средства ПВО: 1019.
- Самолеты: 369.
- Вертолеты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19917 (+31).
- Крылатые ракеты: 2855 (+3).
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 30666 (+60).
- Специальная техника: 3627.
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