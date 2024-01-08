Силы обороны отбили более полусотни атак на юге и востоке - Генштаб ВСУ

Более полусотни боевых столкновений произошло в течение текущих суток. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. О текущей ситуации на фронте отчитывается Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

В течение суток состоялось 55 боевых столкновений. Всего в течение суток враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Детали

Украинские военные отмечают, что враг системно игнорирует законы и обычаи войны, и наносит удары как по военным, так и по гражданским объектам. Оккупанты активно применяют оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", и проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Там работают вражеские ДРГ, и системно обстреливаются россиянами приграничные населенные пункты. В Генштабе ВСУ отмечают, что на указанном направлении оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении россияне пять раз безуспешно шли в наступление, чтобы улучшить тактическое положение возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбили 2 атаки противника вблизи Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В СБУ показали, как воины ЦСО "А" оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов

На Авдеевском направлении украинские защитники трижды дали отпор оккупантам. В частности в районах Авдеевки, Северного и Тоненького. И еще 14 раз в этот же день вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника неподалеку Новомихайловки Донецкой области. Там враг в понедельник 7 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Не обошлось без провокаций и на Запорожском направлении. Силы обороны отбили 6 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Уничтожают врага при любых условиях: Залужный показал боевую работу расчета гаубицы М777

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение текущих суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Дополнительно

В Генштабе ВСУ также рассказали, что в понедельник наши подразделения ракетных войск обнаружили и уничтожили два склада боеприпасов противника.