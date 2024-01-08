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В СБУ показали, как воины ЦСО "А" оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 15:53  •  23412 просмотра

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Спецподразделение "А" СБУ обнародовало видео, которое демонстрирует успешную ликвидацию российских солдат с помощью дронов-камикадзе.

СБУ опубликовала видео на котором спецназовцы ЦСО "А" оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов, передает УНН.  

Воины ЦСО "А" СБУ уже оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов. Наши спецназовцы с новыми силами бьют россиян на поле боя и вместо поздравлений присылают им "взрывные подарки". Первый нынешний отчет работы операторов дронов-камикадзе получился очень удачным. 

- подписали видео в СБУ.  

Дополнение

Служба безопасности Украины опубликовала видео на котором спецназовцы ЦСО "А" спецслужбы ликвидируют российскую пехоту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
В СБУ показали, як воїни ЦСО "А" оформили новорічну "порцію" мертвих окупантів
SBU shows how soldiers of the Central Special Forces "A" issued a New Year's "portion" of dead occupants
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В СБУ показали, как воины ЦСО "А" оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов

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ДТП в Польше: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

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