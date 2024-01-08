В СБУ показали, як воїни ЦСО "А" оформили новорічну "порцію" мертвих окупантів
Київ • УНН
Спецпідрозділ "А" СБУ оприлюднив відео, яке демонструє успішну ліквідацію російських солдатів за допомогою дронів-камікадзе.
СБУ опублікувала відео на якому спецпризначенці ЦСО "А" оформили новорічну "порцію" мертвих окупантів, передає УНН.
Воїни ЦСО "А" СБУ вже оформили новорічну "порцію" мертвих окупантів. Наші спецпризначенці з новими силами б’ють росіян на полі бою і замість привітань надсилають їм "вибухові подарунки". Перший цьогорічний звіт роботи операторів дронів-камікадзе вийшов дуже вдалим.
Доповнення
Служба безпеки України опублікувала відео на якому спецпризначенці ЦСО "А" спецслужби ліквідовують російську піхоту.