Сили оборони відбили понад півсотні атак на півдні та сході – Генштаб ЗСУ

Понад півсотні бойових зіткнень відбулось впродовж поточної доби. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Про поточну ситуацію на фронті звітує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Українські військові відзначають, що ворог системно ігнорує закони та звичаї війни, та завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Окупанти активно застосувують оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", та проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Там працюють ворожі ДРГ, і системно обстрілюються росіянами прикордонні населені пункти. У Генштабі ЗСУ відзначають, що на зазначеному напрямку окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів безуспішно йшли в наступ, аби покращити тактичне положення біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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На Авдіївському напрямку українські оборонці тричі дали відсіч окупантам. Зокрема в районах Авдіївки, Сєверного та Тоненького. Та ще 14 разів цього ж дня поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Новомихайлівки Донецької області. Там ворог у понеділок 7 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Не минулось без провокацій й на Запорізькому напрямку. Сили оборони відбили 6 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки Запорізької області.

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На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Впродовж поточної доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

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У Генштабі ЗСУ також розповіли, що у понеділок наші підрозділи ракетних військ виявили та знищили два склади боєприпасів противника.