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Нищать ворога за будь-яких умов: Залужний показав бойову роботу розрахунку гаубиці М777

Нищать ворога за будь-яких умов: Залужний показав бойову роботу розрахунку гаубиці М777

Київ • УНН

 • 34735 перегляди

Українська артилерія, використовуючи гаубиці М777, вражає ворога за будь-якої погоди, як показано на відео Головнокомандувача ЗСУ Залужного.

Головнокомандувач ЗCУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому показав бойову роботу бійців 45-ї окремої артилерійської бригади за допомогою гаубиці М777, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Залужний, несприятлива погода не стає на заваді бойовій роботі військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, які за допомогою американської гаубиці М777 нищать ворога за будь-яких умов.

Головнокомандувач ЗСУ опублікував відповідні кадри роботи розрахунку.

"Ми готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю. Інтенсивність нашої роботи залежить від кількості отриманих цілей. Сьогодні, наприклад, ми успішно уразили скупчення особового складу противника. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша Перемога", - говорять артилеристи.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні.

Павло Башинський

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