Уничтожают врага при любых условиях: Залужный показал боевую работу расчета гаубицы М777

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором показал боевую работу бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады с помощью гаубицы М777, пишет УНН.

Детали

Как отметил Залужный, неблагоприятная погода не мешает боевой работе военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, которые с помощью американской гаубицы М777 уничтожают врага при любых условиях.

Главнокомандующий ВСУ опубликовал соответствующие кадры работы расчета.

"Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем краю. Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша Победа", - говорят артиллеристы.

Напомним

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке.