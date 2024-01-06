ЗСУ завдали 6 авіаударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
Українські війська завдали 6 авіаційних ударів по ворожих об'єктах, а ракетні війська завдали ударів по різних позиціях противника, завдавши йому втрат.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили:
- 2 пункти управління,
- 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- склад боєприпасів,
- артилерійський засіб противника.
Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога06.01.24, 07:36 • 42282 перегляди