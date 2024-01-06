ЗСУ завдали 6 авіаударів по ворогу за добу – Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.

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Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили:

2 пункти управління,

4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

склад боєприпасів,

артилерійський засіб противника.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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