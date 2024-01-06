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ЗСУ завдали 6 авіаударів по ворогу за добу – Генштаб

ЗСУ завдали 6 авіаударів по ворогу за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 45234 перегляди

Українські війська завдали 6 авіаційних ударів по ворожих об'єктах, а ракетні війська завдали ударів по різних позиціях противника, завдавши йому втрат.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили:

  • 2 пункти управління, 
  • 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 
  • склад боєприпасів,
  • артилерійський засіб противника.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога06.01.24, 07:36 • 42282 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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