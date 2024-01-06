ВСУ нанесли 6 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.