Силы обороны на Краматорском направлении сбили российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Это очередной успех ВСУ в противодействии воздушным силам противника в зоне боевых действий на востоке Украины.
Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении, сообщили в Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», пишет УНН.
Очередной российский Су-25 догорает в степях украинского Донбасса. На Краматорском направлении наши военные сбили российский самолет Су-25, который пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны
Воины-зенитчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, как указано, метким выстрелом из ПЗРК приземлили очередной Су-25.
Генштаб оновив дані: за добу окупанти втратили 1090 військових та 5 танків28 августа 2024, 04:50 • 20070 просмотров