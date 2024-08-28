Російський Су-25 "приземлили" з ПЗРК на Краматорському напрямку - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Це черговий успіх ЗСУ у протидії повітряним силам противника в зоні бойових дій на сході України.
Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку, підтвердили у Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", пише УНН.
Черговий російський Су-25 догорає в степах українського Донбасу. На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони
Воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, як вказано, влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.
Генштаб оновив дані: за добу окупанти втратили 1090 військових та 5 танків28.08.24, 07:50 • 26891 перегляд