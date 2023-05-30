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Силы обороны на Донбассе отбили 11 вражеских атак за сутки - Генштаб

Силы обороны на Донбассе отбили 11 вражеских атак за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 369003 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. В течение суток подразделения сил обороны отбили 11 вражеских атак, пишет УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

В общем, в течение суток, противник нанес 44 авиационных и 1 ракетный удар, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Оккупанты продолжает сосредотачивали основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 11 вражеских атак.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполовки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный - в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 207 440 человек, 3802 танков и сотен единиц военной техники.

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