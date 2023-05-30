Ще плюс 410: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 440 осіб, 3802 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3802 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2),
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- артилерійських систем – 3445 (+10),
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- РСЗВ – 575 (+0),
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- засобів ППО ‒ 332 (+1),
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- літаків – 313 (+0),
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- гелікоптерів – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),
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- крилатих ракет ‒ 1107 (+51),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12),
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- спеціальної техніки ‒ 454 (+1).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів.