Еще плюс 410: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 207 440 человек, 3802 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 207 440 (+410) человек ликвидировано,
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- танков - 3802 (+1),
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- боевых бронированных машин - 7469 (+2),
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- артиллерийских систем – 3445 (+10),
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- РСЗВ – 575 (+0),
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- средств ПВО - 332 (+1),
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- самолетов – 313 (+0),
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- вертолетов – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3092 (+38),
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- крылатых ракет - 1107 (+51),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6219 (+12),
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- специальной техники - 454 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.