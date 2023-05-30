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Сили оборони на Донбасі відбили 11 ворожих атак за добу - Генштаб

Сили оборони на Донбасі відбили 11 ворожих атак за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 369004 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 11 ворожих атак, пише УНН з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Загалом, протягом доби, противник завдав 44 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окупанти продовжує зосереджували основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 11 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного - в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 440 осіб, 3802 танків та сотень одиниць військової техніки.

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