Силы обороны имеют успех в районах южнее Роботино - Генштаб

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«В ходе введения Силами обороны наступательной операции на Мелитопольском направлении наши подразделения имели успех в районах южнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах», - рассказал Ковалев.

Детали

По его словам, также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районе Керамика, Авдеевки, Марянки, Красногоровки и южнее Причистовки Донецкой области», - сказал Ковалев.

Кроме того, он отметил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Там противник вел наступательные действия в районах Цинковки, Новоегоровки, Орехово, Нововасильевки, Клещеевки и Андреевки.

Дополнение

7 сентября сообщалось, что украинские военные имели успех в районах южнее Роботино и западнее Вербового на Запорожье.