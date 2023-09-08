Сили оборони мають успіх в районах південніше Роботиного - Генштаб

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«У ході введення Силами оборони наступальної операції на Мелітопольському напрямку наші підрозділи мали успіх в районах південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах», - розповів Ковальов.

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За його словами, також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

«Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кераміка, Авдіївки, Марянки, Красногорівки та південніше Причістівки Донецької області», - сказав Ковальов.

Окрім того, він зазначив, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Там противник вів наступальні дії в районах Цинківки, Новоєгорівки, Оріхового, Нововасилівки, Кліщіївки та Андріївки.

Доповнення

7 вересня повідомлялося, що українські військові мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового на Запоріжжі.