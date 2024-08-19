Силы обороны контролируют еще 3 населенных пункта на Курщине, - Deep State
Киев • УНН
Украинские военные взяли под контроль Опанасовку, Снагость и Отрубу в Курской области. В то же время российские оккупанты имеют успехи в некоторых населенных пунктах Донецкой области.
Украинские военные взяли под контроль Опанасовку, Снагость и Отрубу, а также продвинулись в Ольговке Курской области. Об этом сообщает Deep State, передает УНН.
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«Силы обороны освободили Опанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке», - говорится в сообщении.
Зато российская оккупационная армия имеет успехи у Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного в Нелиповке и Нью-Йорке Донецкой области.
Ворог захопив Вовче та просунувся в інших напрямках - Deep State27 июля 2024, 00:51 • 80969 просмотров