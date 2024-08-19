Силы обороны контролируют еще 3 населенных пункта на Курщине, - Deep State

Украинские военные взяли под контроль Опанасовку, Снагость и Отрубу, а также продвинулись в Ольговке Курской области. Об этом сообщает Deep State, передает УНН.

Детали

«Силы обороны освободили Опанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке», - говорится в сообщении.

Зато российская оккупационная армия имеет успехи у Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного в Нелиповке и Нью-Йорке Донецкой области.

Ворог захопив Вовче та просунувся в інших напрямках - Deep State