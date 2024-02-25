Силы МВД, которые участвуют в боевых действиях, сейчас составляют около 20% от Сил обороны - Клименко
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что силы его министерства сейчас составляют около 20% украинской армии и уничтожили российскую технику на сумму более 5,5 миллиардов долларов.
На сегодня представители системы Министерства внутренних дел составляют около 20% от Сил обороны, участвующих в боевых действиях.
За время войны силам МВД удалось уничтожить и повредить вражеской техники на 5,5 млрд долларов, рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.
Детали
На сегодня наши силы составляют около 20% от Сил обороны и непосредственно принимают или принимали участие в боевых действиях. Мы используем весь имеющийся потенциал, весь имеющийся арсенал для приближения нашей победы. 10 бригад Гвардии Наступления уже сформированы и находятся непосредственно на линии фронта и совместно с ВСУ защищают наше государство
Он отметил, что силы МВД не только участвуют в разработке и изготовлении ударных и разведывательных дронов, но и практически используют их на линии фронта. "Мы уничтожили, или повредили вражеской техники на 5,5 млрд долларов. Это именно системы МВД", - добавил Клименко.
Напомним,
Беспилотники украинского производства составляют 90% всех БпЛА, которые используют на фронте Силы обороны.
Силы МВД, которые участвуют в боевых действиях, сейчас составляют около 20% от Сил обороны - Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что силы его министерства сейчас составляют около 20% украинской армии и уничтожили российскую технику на сумму более 5,5 миллиардов долларов.
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