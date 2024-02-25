Сили МВС, які беруть участь у бойових діях, зараз становлять близько 20% від Сил оборони - Клименко
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що сили його міністерства зараз складають близько 20% української армії і знищили російську техніку на суму понад 5,5 мільярдів доларів.
На сьогодні представники системи Міністерства внутрішніх справ складають близько 20% від Сил оборони, які беруть участь у бойових діях.
За час війни силам МВС вдалося знищити та пошкодити ворожої техніки на 5,5 млрд доларів, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Деталі
На сьогодні наші сили складають близько 20% від Сил оборони і безпосередньо беруть, або брали участь у бойових діях. Ми використовуємо увесь наявний потенціал, увесь наявний арсенал для наближення нашої перемоги. 10 бригад Гвардії Наступу вже сформовані і знаходяться безпосередньо на лінії фронту і спільно зі ЗСУ боронять нашу державу
Він зазначив, що сили МВС не лише беруть участь в розробці та виготовленні ударних і розвідувальних дронів, а й практично використовують їх на лінії фронту. "Ми знищили, або пошкодили ворожої техніки на 5,5 млрд доларів. Це саме системи МВС", - додав Клименко.
Нагадаємо
Безпілотники українського виробництва становлять 90% усіх БпЛА, які використовують на фронті Сили оборони.