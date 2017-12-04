Силы АТО отбили нападение ДРГ боевиков на Светлодарском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Подразделение Вооруженных сил Украины отбило нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков на Светлодарском направлении, после столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Сегодня один из подразделений Вооруженных Сил Украины, который выполняет боевые задачи в данном районе, отбил нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса 8-й Армии Южного военного округа РФ. В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место стычки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что провокация была остановлена на Светлодарском направлении.
Как сообщал УНН, ранее в СЦКК заявили, что боевики минируют Донбасс боеприпасами российского производства.