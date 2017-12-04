Силы АТО отбили нападение ДРГ боевиков на Светлодарском направлении

"Сегодня один из подразделений Вооруженных Сил Украины, который выполняет боевые задачи в данном районе, отбил нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса 8-й Армии Южного военного округа РФ. В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место стычки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что провокация была остановлена ​​на Светлодарском направлении.

Как сообщал УНН, ранее в СЦКК заявили, что боевики минируют Донбасс боеприпасами российского производства.