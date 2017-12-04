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Сили АТО відбили напад ДРГ бойовиків на Світлодарському напрямку

Сили АТО відбили напад ДРГ бойовиків на Світлодарському напрямку

Київ • УНН

 • 11621 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Підрозділ Збройних сил України відбив напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Світлодарському напрямку, після зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

"Сьогодні один з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання в даному районі, відбив напад диверсійно-розвідувальної групи російсько-окупаційних військ зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу 8 Армії Південного військового округу РФ. В результаті бойового зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого і поспіхом залишили місце сутички", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що провокацію було зупинено на Світлодарському напрямку.

Як повідомляв УНН, раніше у СЦКК заявили, що бойовики мінують Донбас боєприпасами російського виробництва.

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