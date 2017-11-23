Силы АТО улучшили тактическое положение на луганском направлении - штаб

"Отдельные подразделения ВСУ на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе отметили, что ВСУ строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

Напомним, по мнению военного эксперта, ВСУ может использовать конфликт в "ЛНР" для улучшения ситуации в "серой зоне".