Сили АТО покращили тактичне положення на луганському напрямку - штаб

"Окремі підрозділи Збройних Сил України на луганському напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Крім того у штабі зазначили, щоЗбройні Сили України суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями.

Нагадаємо, на думку військового експерта, ЗСУ може використати конфлікт в "ЛНР" для покращення ситуації в "сірій зоні".