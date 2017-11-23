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Сили АТО покращили тактичне положення на луганському напрямку - штаб

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Окремі підрозділи Збройних Сил України на луганському напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Окремі підрозділи Збройних Сил України на луганському напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Крім того у штабі зазначили, щоЗбройні Сили України суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями.

Нагадаємо, на думку військового експерта, ЗСУ може використати конфлікт в "ЛНР" для покращення ситуації в "сірій зоні".

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