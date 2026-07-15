Сикорский предупредил россию о провокациях с использованием украинских дронов
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши заявил о подозрении, что россия планирует использовать украинские дроны для нападения на страну НАТО. Он провел параллели с Гляйвицкой провокацией 1939 года.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил россию о проведении провокаций "под чужим флагом, с использованием украинских дронов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.
Детали
Во время дебатов в Президентской библиотеке и музее Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе Сикорский заявил, что Польша подозревает россию в проведении "операции под чужим флагом, в которой москва использует украинские дроны".
Мы подозреваем, что путин планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или на россию, а затем ответить на такое нападение. Такие режимы всегда так поступают. Напоминаю о Гляйвицкой провокации 1939 года, когда немецкие агенты, переодетые в польских солдат, захватили радиостанции на территории тогдашнего Рейха
Также он высказался относительно американского присутствия в Украине. Эту инициативу возглавлял сенатор Линдси Грэм, который недавно скончался.
Сенатор Грэм хотел предоставить большую помощь, и я надеюсь, что память о нем будет почтена, а этот закон будет принят
Напомним
Ранее Радослав Сикорский заявил, что россия не победит в войне против Украины, а Польша не боится угроз диктатора рф владимира путина.