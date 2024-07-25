В Сумской и Черниговской областях правоохранители изъяли 109 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью почти три миллиона гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что контрафактные сигареты перевозились в почтовые отделения.

"Во время осмотра автомобиля в Сумской области правоохранители обнаружили и изъяли 94 ящика сигарет известного украинского производителя без марок акцизного сбора. В Черниговской области в городе Прилуки изъято 30 ящиков с контрафактной подакцизной продукцией марки Compliment. В целом было изъято 109 000 пачек сигарет. Их ориентировочная стоимость - 2,8 млн грн", - говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

В БЭБ добавили, что продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных по ч.3 ст. 199 и ч.3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет. При этом должно быть четкое понимание того, что только неоспоримые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников, производящих подделки, к ответственности.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок, - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет", - отметил Рувин.