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Сидорчук продлил контракт с "Динамо"

Сидорчук продлил контракт с "Динамо"

Киев • УНН

 • 142536 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук подписал новый контракт с киевским клубом. Соглашение полузащитника сборной Украины со столичным клубом рассчитано на три года. Об этом пишет официальный сайт "бело-синих", информирует УНН.

Детали

Соглашение полузащитника сборной Украины со столичным клубом рассчитано на три года – до лета 2025 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Как сообщалось ранее, хавбеком интересовался "Аль-Айн". Клуб Сергея Реброва хотел взять 31-летнего полузащитника в аренду на полгода.

Справка

Сидорчук выступает за "Динамо" с 2013 года. В сезоне 2021/22 полузащитник провел 23 матча за "бело-синих", отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним 

Новым главным тренером донецкого футбольного клуба "Шахтер" стал хорватец Игорь Йовичевич.

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