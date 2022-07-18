Сидорчук продлил контракт с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук подписал новый контракт с киевским клубом. Соглашение полузащитника сборной Украины со столичным клубом рассчитано на три года. Об этом пишет официальный сайт "бело-синих", информирует УНН.
Детали
Соглашение полузащитника сборной Украины со столичным клубом рассчитано на три года – до лета 2025 года с возможностью дальнейшей пролонгации.
Как сообщалось ранее, хавбеком интересовался "Аль-Айн". Клуб Сергея Реброва хотел взять 31-летнего полузащитника в аренду на полгода.
Справка
Сидорчук выступает за "Динамо" с 2013 года. В сезоне 2021/22 полузащитник провел 23 матча за "бело-синих", отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним
Новым главным тренером донецкого футбольного клуба "Шахтер" стал хорватец Игорь Йовичевич.