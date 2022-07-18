Сидорчук продовжив контракт із "Динамо"

Деталі

Угода півзахисника збірної України зі столичним клубом розрахована на три роки - до літа 2025 року з можливістю подальшої пролонгації.

Як повідомлялося раніше, хавбеком цікавився "Аль-Айн". Клуб Сергія Реброва хотів взяти 31-річного півзахисника в оренду на півроку.

Довідка

Сидорчук виступає за "Динамо" з 2013 року. У сезоні 2021/22 півзахисник провів 23 матчі за "біло-синіх", відзначившись двома голами та двома результативними передачами.

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