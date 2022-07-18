Сидорчук продовжив контракт із "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук підписав новий контракт із київським клубом. Угода півзахисника збірної України зі столичним клубом розрахована на три роки. Про це пише офіційний сайт "біло-синіх", інформує УНН.
Деталі
Угода півзахисника збірної України зі столичним клубом розрахована на три роки - до літа 2025 року з можливістю подальшої пролонгації.
Як повідомлялося раніше, хавбеком цікавився "Аль-Айн". Клуб Сергія Реброва хотів взяти 31-річного півзахисника в оренду на півроку.
Довідка
Сидорчук виступає за "Динамо" з 2013 року. У сезоні 2021/22 півзахисник провів 23 матчі за "біло-синіх", відзначившись двома голами та двома результативними передачами.
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