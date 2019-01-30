Январь в Украине завершится с туманами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украину в четверг, 31 января, накроет туман, будет ограниченная видимость - до 500 метров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"По данным Укргидрометцентра, 30-31 января на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.
Напомним, Киев накрыл туман.
Как сообщал УНН, 30 января в Украине небольшой дождь и гололедица.