Січень в Україні завершиться з туманами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Україну у четвер, 31 січня, накриє туман, буде обмежена видимість - до 500 метрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"За даними Укргідрометцентру, 30-31 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, Київ накрив туман.
Як повідомляв УНН, 30 січня в Україні невеликий дощ та ожеледиця.