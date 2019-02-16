Январь 2019 года на планете оказался теплее нормы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51452 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68582 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127189 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128113 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128538 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124496 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158893 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Январь 2019 года на планете оказался теплее нормы

Январь 2019 года на планете оказался теплее нормы

Киев  •  УНН

 • 10119 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В январе средняя температура на планете была выше чуть выше обычной. Полярный вихрь принес холода на территорию Америки, где год, казалось, начался с более высоких температур. Теплее обычного было в эти недели в Монголии, Сибири и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Австралия тем временем зафиксировала рекордный подъем температуры - до плюс 50 градусов Цельсия. А в австрийских Альпах после необычно интенсивных снегопадов начался сход лавин.

В некоторых районах США и восточной Канады были зафиксированы самые значительные за последние десятилетия холода: десятки людей погибли от переохлаждения, когда температурный столбик опустился ниже отметки в минус 30.

В Европе первый месяц 2019 года остался в среднестатистических рамках. Всего же нынешний январь стал четвертым самым теплым январем после рекордов 2016, 2017 и 2018 годов.

Напомним, в течение ближайших пяти дней, 17 - 21 февраля, по всей территории Украины ощутимо потеплеет, осадков не предвидится. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Валентина Лещенко.

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