Січень 2019 року на планеті виявився теплішим за норму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У січні середня температура на планеті була трохи вище звичайної. Полярний вихор приніс холод на територію Америки, де рік, здавалося, почався з більш високих температур. Найтепліше за норму було в ці тижні в Монголії, Сибіру і на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Австралія тим часом зафіксувала рекордний підйом температури - до плюс 50 градусів Цельсія. А в австрійських Альпах після незвично інтенсивних снігопадів почався сходження лавин.
У деяких районах США і східної Канади були зафіксовані значні за останні десятиліття холоди: десятки людей загинули від переохолодження, коли температурний стовпчик опустився нижче позначки в мінус 30.
У Європі перший місяць 2019 року залишився в середньостатистичних рамках. Всього ж нинішній січень став четвертим найтеплішим січнем після рекордів 2016, 2017 і 2018 років.
Нагадаємо, протягом найближчих п'яти днів, 17 - 21 лютого, по всій території України відчутно потеплішає, опадів не передбачається. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила синоптик Українського гідрометцентру Валентина Лещенко.