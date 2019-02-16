Січень 2019 року на планеті виявився теплішим за норму

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У січні середня температура на планеті була трохи вище звичайної. Полярний вихор приніс холод на територію Америки, де рік, здавалося, почався з більш високих температур. Найтепліше за норму було в ці тижні в Монголії, Сибіру і на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.