Сибига призвал партнеров к патронату над украинскими городами и регионами

Патронат партнеров над украинскими городами и регионами способствует инвестициям и развитию предпринимательства. Украина призывает союзников поддерживать эту инициативу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

Детали

По словам чиновника патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал.

В частности, это позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах и будет иметь долгосрочное влияние, в том числе и потому, что жители хорошо запоминают эту помощь.

Он напомнил, что ряд союзников уже присоединились к этой инициативе, оказывают значительную помощь в восстановлении этих регионов и способствуют инвестициям и развитию предпринимательства.

Я призываю партнеров, которые еще не сделали этого, присоединиться к меценатской инициативе и выбрать регионы, где они могут изменить ситуацию - заявил Сибига.

Напомним,

В прошлом году Николаевская область подписала с Данией меморандум о восстановлении региона. В свою очередь, Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией.