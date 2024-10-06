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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига призвал партнеров к патронату над украинскими городами и регионами

Сибига призвал партнеров к патронату над украинскими городами и регионами

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 12:57  •  725 просмотра

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МИД Украины призывает союзников поддерживать патронат над украинскими городами и регионами. Эта инициатива способствует инвестициям, развитию предпринимательства и имеет долгосрочное влияние на восстановление.

Патронат партнеров над украинскими городами и регионами способствует инвестициям и развитию предпринимательства. Украина призывает союзников поддерживать эту инициативу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

Детали

По словам чиновника патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал.

В частности, это позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах и будет иметь долгосрочное влияние, в том числе и потому, что жители хорошо запоминают эту помощь.

Он напомнил, что ряд союзников уже присоединились к этой инициативе, оказывают значительную помощь в восстановлении этих регионов и способствуют инвестициям и развитию предпринимательства.

Я призываю партнеров, которые еще не сделали этого, присоединиться к меценатской инициативе и выбрать регионы, где они могут изменить ситуацию

- заявил Сибига. 

Напомним,

В прошлом году Николаевская область подписала с Данией меморандум о восстановлении региона. В свою очередь, Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
daniyaДания
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина