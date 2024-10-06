Сибіга закликав партнерів до патронату над українськими містами та регіонами
Київ • УНН
МЗС України закликає союзників підтримувати патронат над українськими містами та регіонами. Ця ініціатива сприяє інвестиціям, розвитку підприємництва та має довгостроковий вплив на відновлення.
Патронат партнерів над українськими містами та регіонами сприяє інвестиціям і розвитку підприємництва. Україна закликає союзників підтримувати цю ініціативу. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.
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За словами посадовця патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал.
Зокрема, це дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і буде мати довгостроковий вплив, зокрема й через те, що мешканці добре запам’ятовують цю допомогу.
Він нагадав, що низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи, надають значну допомогу у відновленні цих регіонів та сприяють інвестиціям і розвитку підприємництва.
Я закликаю партнерів, які ще не зробили цього, приєднатися до меценатської ініціативи і вибрати регіони, де вони можуть змінити ситуацію
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