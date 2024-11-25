Сибига: ОБСЕ обсудит эскалацию использования рф баллистических ракет против Украины

Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой обсудить эскалацию использования рф баллистической ракеты средней дальности в войне против Украины. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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По информации, уже в среду состоится специальное совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, на котором будет рассматриваться этот инцидент.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, действия террористической страны в этом контексте являются самой большой угрозой для безопасности в пределах региона ОБСЕ.

Киев отмечает, что рф не прекращает свои агрессивные намерения и стремится к расширению войны. Украинская сторона требует, чтобы эти действия были осуждены на международном уровне и призывает к прекращению агрессии.

Украина также подтвердил, что будет продолжать использовать все доступные международные механизмы, чтобы увеличить давление на оккупантов и обеспечить глобальную изоляцию агрессора.

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