Сибига: ОБСЕ обсудит эскалацию использования рф баллистических ракет против Украины
Киев • УНН
В среду состоится заседание ОБСЕ по использованию рф баллистических ракет средней дальности против Украины.
Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой обсудить эскалацию использования рф баллистической ракеты средней дальности в войне против Украины. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
По информации, уже в среду состоится специальное совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, на котором будет рассматриваться этот инцидент.
По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, действия террористической страны в этом контексте являются самой большой угрозой для безопасности в пределах региона ОБСЕ.
Киев отмечает, что рф не прекращает свои агрессивные намерения и стремится к расширению войны. Украинская сторона требует, чтобы эти действия были осуждены на международном уровне и призывает к прекращению агрессии.
Украина также подтвердил, что будет продолжать использовать все доступные международные механизмы, чтобы увеличить давление на оккупантов и обеспечить глобальную изоляцию агрессора.
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