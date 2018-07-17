Си Цзиньпин встретился с Туском и Юнкером

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44816 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104224 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126043 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133453 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169825 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153610 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141300 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181771 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Си Цзиньпин встретился с Туском и Юнкером

Си Цзиньпин встретился с Туском и Юнкером

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин вчера в государственной резиденции “Дяоюйтай” встретился с прибывшими в Китай для участия в 20-й встрече руководителей КНР и ЕС председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

"Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона намерена прилагать совместные с европейской стороной усилия для содействия достижению еще больших успехов на базе уже достигнутого в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС, продвижение социально-экономического развития и народного благосостояния обеих сторон", - говорится в сообщении.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай неизменно рассматривает ЕС как важную силу, способствует стабильности и развитию международной архитектоники. Сторонам необходимо твердо вести отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС правильным курсом, продолжать продвижение строительства отношений партнерства в четырех ключевых сферах (мир, рост, реформы и культура).

Си Цзиньпин отметил, что Китай и ЕС входят в ряд крупнейших экономических и торговых субъектов мира, а также выгодоприобретателями и сторонниками многосторонней торговой системы. Сторонам необходимо укреплять стратегические контакты и взаимодействие, отстаивать мультилатерализм и основанную на правилах систему свободной торговли, совместно отстаивать мировую экономику открытого типа, способствовать либерализации и упрощению в торгово-инвестиционной сфере.

Туск и Юнкер сообщили, что сотрудничество в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства ЕС и Китая имеет важное значение. ЕС благодарен Китаю за поддержку процесса европейской интеграции, намерена расширять сотрудничество с Китаем во всех сферах, осуществлять тесные контакты и координацию в международных делах. ЕС и Китай стремятся к мультилатерализму, выступают в поддержку основанного на правилах международного порядка, урегулирования отношений между государствами на базе взаимоуважения, совершенствование многосторонней торговой системы с помощью многосторонних консультаций.

Напомним, Евросоюз и КНР подписали в понедельник несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и регулирования.

Украинские Национальные Новости

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