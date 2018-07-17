Си Цзиньпин встретился с Туском и Юнкером
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин вчера в государственной резиденции “Дяоюйтай” встретился с прибывшими в Китай для участия в 20-й встрече руководителей КНР и ЕС председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
"Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона намерена прилагать совместные с европейской стороной усилия для содействия достижению еще больших успехов на базе уже достигнутого в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС, продвижение социально-экономического развития и народного благосостояния обеих сторон", - говорится в сообщении.
Председатель КНР подчеркнул, что Китай неизменно рассматривает ЕС как важную силу, способствует стабильности и развитию международной архитектоники. Сторонам необходимо твердо вести отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС правильным курсом, продолжать продвижение строительства отношений партнерства в четырех ключевых сферах (мир, рост, реформы и культура).
Си Цзиньпин отметил, что Китай и ЕС входят в ряд крупнейших экономических и торговых субъектов мира, а также выгодоприобретателями и сторонниками многосторонней торговой системы. Сторонам необходимо укреплять стратегические контакты и взаимодействие, отстаивать мультилатерализм и основанную на правилах систему свободной торговли, совместно отстаивать мировую экономику открытого типа, способствовать либерализации и упрощению в торгово-инвестиционной сфере.
Туск и Юнкер сообщили, что сотрудничество в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства ЕС и Китая имеет важное значение. ЕС благодарен Китаю за поддержку процесса европейской интеграции, намерена расширять сотрудничество с Китаем во всех сферах, осуществлять тесные контакты и координацию в международных делах. ЕС и Китай стремятся к мультилатерализму, выступают в поддержку основанного на правилах международного порядка, урегулирования отношений между государствами на базе взаимоуважения, совершенствование многосторонней торговой системы с помощью многосторонних консультаций.
Напомним, Евросоюз и КНР подписали в понедельник несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и регулирования.