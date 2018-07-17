Сі Цзіньпін зустрівся з Туском та Юнкером

"Сі Цзіньпін зазначив, що китайська сторона має намір докладати спільні з європейською стороною зусилля для сприяння досягненню ще більших успіхів на базі вже досягнутого в стосунках всеосяжного стратегічного партнерства Китаю і ЄС, просування соціально-економічного розвитку та народного добробуту обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Голова КНР підкреслив, що Китай незмінно розглядає ЄС як важливу ​​силу, що сприяє стабільності і розвитку міжнародної архітектоніки. Сторонам необхідно твердо вести відносини всеосяжного стратегічного партнерства Китаю і ЄС правильним курсом, продовжувати просування будівництва відносин партнерства в чотирьох ключових сферах (світ, зростання, реформи і культура).

Сі Цзіньпін зазначив, що Китай і ЄС входять у ряд найбільших економічних і торговельних суб'єктів світу, а також є вигодонабувачами та прихильниками багатосторонньої торговельної системи. Сторонам необхідно зміцнювати стратегічні контакти і взаємодію, відстоювати мультилатералізм і засновану на правилах систему вільної торгівлі, спільно відстоювати світову економіку відкритого типу, сприяти лібералізації та спрощення в торгово-інвестиційній сфері.

Туск і Юнкер повідомили, що співпраця в рамках всеосяжного стратегічного партнерства ЄС і Китаю має важливе значення. ЄС вдячний Китаю за підтримку процесу європейської інтеграції, має намір розширювати співпрацю з Китаєм у всіх сферах, здійснювати тісні контакти і координацію в міжнародних справах. ЄС і Китай прагнуть до мультилатералізму, виступають на підтримку заснованого на правилах міжнародного порядку, врегулювання відносин між державами на базі взаємоповаги, вдосконалення багатосторонньої торговельної системи за допомогою багатосторонніх консультацій.

Нагадаємо, Євросоюз і КНР підписали у понеділок кілька меморандумів про взаєморозуміння, що стосуються співпраці з низки напрямків, у тому числі в галузі торгівлі, інвестицій та митного регулювання.