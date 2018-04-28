Си Цзиньпин: сотрудничество Китая и Индии будет иметь глобальное значение

“Великое сотрудничество между двумя великими нациями - Китаем и Индией - будет иметь всемирное значение”, — цитирует издание Си Цзиньпина. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии КНР напомнил, что за последние три года встречался с Моди “много раз”. “Достигнутый между двумя сторонами консенсус подает позитивные сигналы о китайско-индийской дружбе и отражает сильное желание Китая и Индии как двух больших растущих экономик выстроить взаимовыгодное сотрудничество”, — сказал председатель КНР.

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Следует отметить, что общение Си Цзиньпина и Моди носит подчеркнуто неформальный характер. В субботу они делают пешую прогулку вблизи резиденции индийского гостя, а потом запланировано плавание на прогулочном судне. Ожидается, что брифинг по итогам встречи Си Цзиньпина и Моди будет проведено МИД Китая в субботу во второй половине дня по местному времени.

Напомним, а официальной церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (Южный Китай) председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что правительство КНР не ставит целью поддержание положительного торгового баланса и планирует увеличить национальный импорт.